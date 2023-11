ओवैसी का राहुल गांधी से सवाल, अमेठी का चुनाव मुफ्त में हारे थे या पैसे मिले थे?

Telangana election news : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी के उन आरोपों पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि अमेठी का चुनाव मुफ्त में हारे थे या पैसे मिले थे?

राहुल गांधी ने एआईएमआईएम पर आरोप लगाया था कि जहां-जहां कांग्रेस, भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारती है, वहां-वहां ओवैसी की पार्टी पैसे लेकर अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है।

राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में सवाल किया, 'बेचारे राहुल गांधी ये बताइए कि 2008 परमाणु सौदे में संप्रग का समर्थन करने के लिए हमने कितने पैसे लिए थे?'

Bechare @RahulGandhi ye bataiye ke



1. 2008 Nuclear deal mein UPA ko support karne ke liye humne kitne paise liye the?

2. Andhra mein Kiran Kumar Reddy ki sarkar ko no confidence motion mein support karne ke liye kitne paise mile the?

3. Pranab Mukherjee ko presidential election… https://t.co/LkTXR6hued