Victory Parade ने 11 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल, सांस लेने में हुई तकलीफ

Huge crowd gathered in the victory parade of world champion Indian team : टी-20 विश्व कप की विजेता भारतीय टीम के स्वागत के लिए आयोजित विजय जुलूस (विक्ट्री परेड) में यहां जनसैलाब उमड़ पड़ा जिससे दक्षिण मुंबई का यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सम्मानित किया है। उन्हें जय शाह ने 125 करोड़ रुपए का चेक दिया। इस दौरान पूरी टीम इंडिया को स्टेज पर बुलाया गया।