AFGvsBAN: जीता हुआ मैच हारने पर बांग्लादेश के कप्तान ने मांगी फैंस से माफी

CM Kejriwal does not get relief from High Court: दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। उन्हें हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी।