AUS vs AFG : सुपर आठ मुकाबले में अफगानिस्तान के सामने आस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती

The government bought 71000 tonnes of onion for buffer stock : सरकार ने इस वर्ष अब तक सुरक्षित भंडार (Buffer Stock) के लिए लगभग 71000 टन प्याज खरीदा है। यह मूल्य स्थिरीकरण के लिए 5 लाख टन खरीद के कुल लक्ष्य में शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि देश के अधिकांश भागों में मानसून की प्रगति के साथ खुदरा कीमतों में कमी आएगी।