इंग्लैंड से करारी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा का रुआंसा चेहरा हुआ वायरल

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का उदासीन चेहरा ट्विटर पर तब वायरल होने लगा जब टीम एडिलेड में से 10 विकेटों से हार गई, इसके साथ ही इस तस्वीर को उस तस्वीर से भी जोड़ा गया जब 2019 वनडे विश्वकप का सेमीफाइनल हारा था।भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने के सेमीफाइनल में गुरुवार को इंग्लैंड के हाथों मिली 10 विकेट की शर्मनाक हार के बाद कहा कि भारतीय गेंदबाजी का स्तर बेहद निराशाजनक रहा।रोहित ने कहा, “आज का दिन बहुत निराशाजनक रहा। हमने इस स्कोर तक पहुंचने के लिये अंत में अच्छी बल्लेबाजी की। हमारी गेंदबाजी का स्तर निराशाजनक था, हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।”इंग्लैंड ने पाकिस्तान के साथ फाइनल में जगह बनाने के लिये भारत को 10 विकेट से मात दी। भारत ने इंग्लैंड को 169 रन का लक्ष्य दिया, जिसे और एलेक्स हेल्स की जोड़ी ने चार ओवर रहते हुए हासिल कर लिया।उन्होंने कहा, “यह नॉकआउट मैचों में दबाव को सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। इन सब खिलाड़ियों ने यह समझने के लिये काफी मैच खेले हैं। आईपीएल मैचों में भी दबाव में खेला है, तो यह शांत रहने पर निर्भर करता है। हमने शुरुआत में कुछ गलतियां कीं, लेकिन इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों को श्रेय देना होगा। वह बहुत अच्छा खेले। हम जानते थे कि विकेट के दाईं और बाईं ओर रन बनाना आसान था।”रोहित की टीम सुपर-12 के ग्रुप-2 की अंक तालिका के शीर्ष पर रही थी। उन्होंने अपने चार मुकाबलों में जीत दर्ज की थी जबकि एक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।रोहित ने टूर्नामेंट में भारत के सफर के बारे में कहा कि जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच जीता था तब टीम ने अपनी क्षमता दिखाई थी। बंगलादेश के विरुद्ध मुकाबला थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारत ने संयम के साथ अपनी योजनाओं पर अमल किया।भारतीय कप्तान ने कहा, “हम आज अपनी योजनाओं पर अमल नहीं कर सके और जब आप ऐसा नहीं करते तो आप संकट में होते हैं।”