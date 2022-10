पल पल बदल रहा था समीकरण, अंतिम ओवर में नो बॉल पर हुआ विवाद

Why was not reviewed, then how can it not be a dead ball when Kohli was bowled on a free hit. #INDvPAK #T20worldcup22 pic.twitter.com/ZCti75oEbd — Brad Hogg (@Brad_Hogg) October 23, 2022

Stay strong Nawaz,Well Played.

But woh no ball nhi thi#PakVsInd pic.twitter.com/dBcMgp8g0b — Roshaan (@RoshaanNiazi) October 23, 2022

No ball free hit bowled three runs lol!! Very much like how england won the world cup over maximum boundaries! Gentleman game rules are harsh sometimes! — Aiman Anwar (@aimanunver) October 23, 2022

THAT WAS NOT A NO BALL.



THOSE 3 RUNS AFTER KOHLI WAS BOWLED SHOULDNT BE COUNTED.



WE HAVE BEEN ROBBED. — Anas Tipu (@teepusahab) October 23, 2022

नाखून चबाने वाले मैच में पल पल बदलते मैच के समीकरण , हर गेंद पर तनाव और सरहद के आर पार थमी हुई सांसें। अंतिम ओवर में विराट के एक छक्के से मैच भारत की गिरफ्त में आया लेकिन इस गेंद को करार देने पर खासा विवाद हुआ।भारतीय टीम को आखिरी दो ओवरों में 31 रन की जरूरत थी । हारिस रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर कोहली ने दो छक्के लगाये जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया । पहली ही गेंद पर हार्दिक पंड्या को ने आउट कर दिया। दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक और तीसरी गेंद पर कोहली ने दो रन निकाले । चौथी गेंद नोबॉल रही जिस पर कोहली ने छक्का जड़ दिया।इस गेंद को नो बॉल करार देने के बाद अंपायर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बाद ट्विटर पर फैंस का गुस्सा फूटा।कुछ ऐसे ट्वीट्स सोशल मीडिया पर देखने को मिले।हालांकि इसके बाद भी जब विराट कोहली फ्री हिट पर बोल्ड हो गए तो उनकी इस गेंद पर 3 रन गए जिससे भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नाराज दिखे।लेकिन पांचवीं गेंद पर कार्तिक आउट हो गए। आखिरी गेंद पर एक रन लेकर आर अश्विन ने टीम को जीत दिलाई ।इससे पहले भारत की शुरूआत बेहद खराब रही और सातवें ओवर में 31 रन के स्कोर पर उसके चार बल्लेबाज पवेलियन में थे । के एल राहुल और रोहित शर्मा क्रमश: चार चार रन बनाकर नसीम शाह और रऊफ का शिकार हुए।भारत के नंबर एक टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (15) को भी रऊफ ने पवेलियन भेजा जबकि अक्षर पटेल दो रन बनाकर रन आउट हो गए।पंड्या ने 37 गेंद में 40 रन की धीमी पारी खेली लेकिन कोहली के साथ 113 रन की साझेदारी की।पाकिस्तान के नंबर एक तेज गेंदबाज शाहीन शाह ने 4 ओवर में 34 रन दिये लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिली।इससे पहले अर्शदीप सिंह और पंड्या की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने पाकिस्तान को आठ विकेट पर 159 रन पर रोक दिया।अर्शदीप ने चार ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट लिये। उन्होंने पहले दो ओवर में ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (0) और मोहम्मद रिजवान (चार) को आउट करके भारत को शानदार शुरूआत दिलाई । इसके बाद एशिया कप में जबर्दस्त प्रदर्शन करने वाले पंड्या ने 30 रन देकर तीन विकेट लिये ।पाकिस्तान के लिये इफ्तिखार अहमद ने 51 रन बनाये और भारतीय गेंदबाजों के सामने बिल्कुल सहज दिखे । स्पिनर आर अश्विन और अक्षर पटेल जूझते नजर आये लिहाजा छठे गेंदबाज पंड्या ने चार ओवर डाले।शान मसूद ने 42 गेंद में 52 रन बनाये लेकिन वह सहज नहीं दिखे।इससे 364 दिन पहले बाबर और रिजवान ने भारतीय गेंदबाजी को धता बताते हुए टी20 मैच में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दिलाई थी।पिछले कुछ दिन से बारिश के कारण एमसीजी की पिच कवर के भीतर थी और इसमें अभी भी नमी है और ऐसे में तेज गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिल रही है। भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप ने इसका पूरा फायदा उठाया। दोनों ने 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की।पहले ओवर में भुवनेश्वर ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हाथ नहीं खोलने दिये। वहीं अर्शदीप ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर बाबर को पगबाधा आउट किया।रिजवान भी चार रन बनाकर अर्शदीप की शॉर्ट गेंद का शिकार हुए जिनका कैच फाइन लेग सीमा के पास भुवनेश्वर ने लपका।फखर जमां के अंतिम एकादश में नहीं होने के कारण मसूद का काम पारी के सूत्रधार की भूमिका निभाना था । उन्होंने इफ्तिखार को आक्रामक खेल दिखाने की छूट दी।भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पावरप्ले के आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी को गेंद सौंपी जबकि स्पिनर अश्विन नौवें ओवर में गेंदबाजी के लिये आये।इफ्तिखार ने पांच गेंद के भीतर चार छक्के जड़े लेकिन शमी ने दूसरे स्पैल में उन्हें पगबाधा आउट करके तीसरे विकेट के लिये 76 रन की साझेदारी तोड़ी।पंड्या ने शादाब खान, हैदर अली और मोहम्मद नवाज को पवेलियन भेजा। शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ उम्दा शॉट खेलकर पाकिस्तान को 150 रन के पार पहुंचाया।