न्यूजीलैंड के लिए मैच बदलने वाले जिम्मी नीशम ने नहीं मनाया जश्न, बैठे रह गए कुर्सी पर

का पहला सेमीफाइनल बनाम का मैच कीवी टीम से दूर जाता जा रहा था। पांच ओवर में 60 रन चाहिए थे, पार्ट टाइम स्पिनर लियाम लिवंग्सटन के ओवर में चौका छक्का आना तो दूर टीम ने फिलिप का विकेट भी गंवा दिया था।इसके बाद क्रीज पर आए नीशम, न्यूजीलैंड को 4 ओवरों में 57 रनों की जरुरत थी। और यह ओवर नीशम ने इतना बड़ा बना लिया की अंत में मिचेल का सिर्फ 2 बड़े हिट की जरुरत रही। इस ओवर में नीशम ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया और जॉर्डन के ओवर से 23 रन बटोरे।इसके बाद आदिल रशीद की गेंद पर भी उन्होंने छक्का जड़ा लेकिन अंतिम गेंद पर आउट हो गए। नीशम ने 11 गेंदो में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 23 रन बनाए। जब 19वें ओवर में मिचेल ने 2 छक्का और 1 चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी तो पूरी न्यूजीलैंड टीम जश्न में डूब गई।लेकिन नीशम अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। इतनी बड़ी जीत , 2019 वनडे विश्वकप का बदला लेकिन नीशम अपनी कुर्सी से नहीं हटे। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी आई कि जब टीम वापस पवैलियन चली गई तब भी डगआउट की उस ही कुर्सी पर बैठे रहे।इसका एक कारण यह हो सकता है कि जिम्मी नीशम वनडे विश्वकप 2019 के फाइनल के अंतिम क्षणों पर मैदान में थे। जब आखिरी गेंद पर गुप्टिल को 2 रन बनाने थे और वह सिर्फ 1 रन बना सके थे और बाउंड्री काउंट के आधार पर इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया था। उनके हावभाव से ऐसा लग रहा था कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है अभी फाइनल बाकी है।इससे पहले जिम्मी नीशम ने गेंद से भी कमाल दिखाया था और अंतिम ओवर में खतरनाक दिख रहे लियाम लिवंग्सटन का विकेट भी लिया था। अंतिम गेंद पर भी उनको एक और विकेट मिल जाता लेकिन फिलिप ने मॉर्गन का कैच छोड़ दिया।न्यूज़ीलैंड की टीम इस जीत और फ़ाइनल में पहुंचने के बाद काफी शानदार महसूस कर रही होगी। यह वह टीम बन गयी है जो 2 साल के अंदर तीन बार आईसीसी टूर्नामेंट के फ़ाइनल में पहुंच गई है। क्रिकेट एक टीम गेम है और न्यूज़ीलैंड की टीम इस बात को हर मैच में सत्यापित कर रही है। उसे हर मैच में एक नया हीरो मिल रहा है और आज तो 2-2 हीरो मिल गए। नीशम और मिचेल। कुल मिला कर पहले 10 ओवर तक इंग्लैंड की झोली में जा रही मैच को न्यज़ीलैंड ने छीन लिया। अंतिम 10 ओवरों में ब्लकि 9 ओवरों में न्यूजीलैंड ने 109 रन बनाकर मैच अपने पक्ष में किया।