तीज पर अच्छा दिन देख कर ही बनाएं सत्तू के व्यंजन, जानें क्यों ? अभी नोट करें रेसिपी

what to eat in Vitamin B12 deficiency: आजकल विटामिन B12 के बारे में बहुत सर्च किया जा रहा है। शरीर में इस विटामिन की कमी होने से क्या होता है और क्या है इसकी कमी के लक्षण? यदि यह आप जाने लेंगे तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए भी आप सजग हो जाएंगे क्योंकि इसकी कमी से कई तरह के गंभीर रोग हो सकते हैं।