Share Bazaar में लगातार छठे दिन तेजी, Sensex 388 अंक उछला, Nifty भी 26000 के पार

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी रही और दोनों मानक सूचकांक लाभ में रहे। बीएसई सेंसेक्स 388 अंक चढ़ा, जबकि एनएसई निफ्टी 26000 अंक के पार बंद हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार, चौतरफा लिवाली और कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों से बाजार में तेजी रही। व्यापारियों ने कहा कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की मजबूत खरीदारी ने तेजी को बढ़ावा दिया। बड़े बैंकिंग शेयरों की बढ़त और बिहार चुनाव में एनडीए की शानदार जीत ने मिलकर भी बाजार को मजबूत सपोर्ट दिया।





मिडकैप ने लार्जकैप से बेहतर प्रदर्शन किया। Midcap Index और Bank Nifty दोनों ने नए रिकॉर्ड हाई बनाकर बाजार को दमदार मजबूती दी।

Edited By : Chetan Gour