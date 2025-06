एशियाई बाजारों के मजबूत रुख से Sensex और Nifty में शुरुआती कारोबार में आई तेजी

People from 12 Muslim countries are banned from entering the US: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने पहले कार्यकाल की यात्रा प्रतिबंध नीति (travel ban policy) को फिर से लागू करते हुए बुधवार रात एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत 12 देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं।