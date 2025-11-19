बुधवार, 19 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , बुधवार, 19 नवंबर 2025 (18:26 IST)

Share Bazaar में बहार, Sensex पहली बार 85000 के पार, Nifty में भी उछाल

Indian stock market witnessed a big rise today
Share Market Update News : आईटी और सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से भारतीय शेयर बाजार में आज बहार आ गई। बीएसई के सेंसेक्स में पहली बार 85 हजार अंक से ज्‍यादा की भारी तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर में भी उछाल देखा गया। सेंसेक्स 513.45 अंक चढ़कर 85,186.47 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 142.60 अंक की बढ़त में 26,052.65 अंक पर बंद हुआ। आईटी कंपनी एचसीएल टेक में सबसे ज्यादा 4.32 फीसदी तेजी आई। इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल, सन फार्मा और टाइटन में 1 से 3 फीसदी तक तेजी रही।
 
खबरों के अनुसार, आईटी और सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से भारतीय शेयर बाजार में आज बहार आ गई। बीएसई के सेंसेक्स में पहली बार 85 हजार अंक से ज्‍यादा की भारी तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर में भी उछाल देखा गया। सेंसेक्स 513.45 अंक चढ़कर 85,186.47 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 142.60 अंक की बढ़त में 26,052.65 अंक पर बंद हुआ।
आईटी कंपनी एचसीएल टेक में सबसे ज्यादा 4.32 फीसदी तेजी आई। इन्फोसिस, टीसीएस, एचयूएल, सन फार्मा और टाइटन में 1 से 3 फीसदी तक तेजी रही। कनाडा के कैलगेरी में कार्यालय खोलने की घोषणा के बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर सेंसेक्स में सवा चार फीसदी से अधिक चढ़े। एनएसई में आईटी के बाद सार्वजनिक बैंकों के समूह में सबसे अधिक तेजी रही। 
एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.34% गिरकर 48,537 पर बंद हुआ, जबकि कोरिया का कोस्पी 0.61% नीचे 3,929 पर रहा। हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग 0.38% टूटकर 25,830 पर बंद हुआ। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में मिलाजुला कारोबार हुआ।
Edited By : Chetan Gour
