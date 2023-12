बजरंग पूनिया के बाद साक्षी मलिक के समर्थन में गूंगा पहलवान ने भी लौटाया पद्मश्री

Jaishankar spoke on the vandalism in America's temple : विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने अमेरिका स्थित एक मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे जाने और उसमें तोड़फोड़ की घटना पर शनिवार को चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के बाहर चरमपंथियों और अलगाववादी ताकतों को जगह नहीं मिलनी चाहिए।