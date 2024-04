17 पहलवानों का ओलंपिक क्वालिफायर कल से लेकिन नजरें विनेश के प्रदर्शन पर

Kuldeep Yadav Lashes Out On Mukesh Kumar DC vs GT rishabh pant calms down : Gujarat Titans को बुरी तरह हराकर Delhi Capitals ने अपनी इस सीजन की तीसरी जीत प्राप्त की और इस जीत के साथ अब वे छठे स्थान पर हैं। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात को दिल्ली के गेंदबाजों ने 17.3 ओवर में ऑल आउट कर दिया। सबसे ज्यादा रन बनाए Rashid Khan ने (31) और दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए Mukesh Kumar ने (3) गुजरात के दिए लक्ष्य को दिल्ली कैपिटल्स ने 8.5 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। फिलहाल इस मैच का एक Video Viral हो रहा है जिसमे स्टार गेंदबाज Kuldeep Yadav अपने साथी मुकेश पर बुरी तरह भड़के हुए दिखाई दिए।