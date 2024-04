Paris Olympics से पहले ही 90 मीटर दूर तक भाला फेंक देंगें नीरज चोपड़ा

Sunil Gavaskar angry on Hardik Pandya for Poor Captaincy CSK vs MI video hindi news : 14 अप्रैल को Chennai Super Kings और Mumbai Indians के बीच एक हाई प्रोफाइल मैच खेला गया था, जिसमे धोनी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उनके जैसा फिनिशर कोई नहीं है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी ओवर में आकर उन्होंने लगातार तीन छक्के जड़े और फिर डबल लेकर 4 गेंदों में 20 रन बनाकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया।