भारतीय महिला हॉकी को रसातल से निकालने के लिए हॉकी इंडिया ने उठाया यह क्रांतिकारी कदम

Shardul Thakur Admitted to Hospital Irani Cup : लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मुंबई और शेष भारत (Mumbai vs Rest of India) के बीच ईरानी कप खेला जा रहा है, यह कप 1 अक्टूबर को शुरू हुआ और और मुंबई के लिए स्टार बल्लेबाज ने शानदार दोहरा शतक जड़ टीम को 9 विकेट के नुकसान पर 536 रन बनाने में मदद की लेकिन अब मुंबई के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं।