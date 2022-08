National Sports Day: PM मोदी से लेकर क्रिकेट और अन्य खेल हस्तियों ने दी बधाईयां

Greetings on and tributes to Major Dhyan Chand Ji on his birth anniversary.



The recent years have been great for sports. May this trend continue. May sports keep gaining popularity across India. pic.twitter.com/g04aqModJT — Narendra Modi (@narendramodi) August 29, 2022

Today as we celebrate the #NationalSportsDay marking the birth anniversary of #MajorDhyanChand , India's greatest #Hockey player



Let's all unite to make sports an integral part of our everyday lives and aspire to stay healthy and fit pic.twitter.com/PGUs7Bv1AV — Nisith Pramanik (@NisithPramanik) August 29, 2022

Tributes to Major Dhyan Chand, who made exemplary contribution to Indian Hockey, on National Sports Day.



Also, greetings to all sportspersons who have made the country proud with their dedication and remarkable performances. Wishing them very best for their upcoming endeavours. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 29, 2022

On #NationalSportsDay & the birth anniversary of Major Dhyan Chand,

I pay my humble tribute to legendary 'The Wizard of Indian Hockey'.



I also salute all the athletes who had played for India & brought laurels for our country!#MajorDhyanChand #KhelIndia #NationalSportsDay2022 pic.twitter.com/edZquDyUyD — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 29, 2022

Age is no bar to transform

into a #SportPlayingNation!



On #NationalSportsDay let’s all pick up any sport and play it regularly. Let’s be a fitter nation. pic.twitter.com/pLMckBcgDs — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 29, 2022

My sport brings out the best in me.

Happy National Sports Day



Ready for Japan open

Will play my first round on Wednesday pic.twitter.com/LKM2lWJTZt — Lakshya Sen (@lakshya_sen) August 29, 2022

Saluting the spirit of sportsmanship today and everyday!



Proud to be a citizen of this nation of great champions! #NationalSportsDay — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) August 29, 2022

As a sportsperson myself who has dedicated his life to a sport he loves, I can say how much a sport can mean to someone.



To all such sportspersons and people who love to play or watch their respective sports, I wish a happy #NationalSportsDay. — DK (@DineshKarthik) August 29, 2022

The #NationalSportsDay serves as a reminder of the legacy of late Major Dhyan Chand who made the world take a notice of India's might in the field of hockey. Today, we are making formidable progress in many different sports & we shall continue to excel. Happy National Sports Day! pic.twitter.com/NC6AChZGVM — Mithali Raj (@M_Raj03) August 29, 2022

HAPPY NATIONAL SPORTS DAY

Physical toughness and mental health are both improved by participating in sports. National Sports Day wishes to all of you.#nationalsoprtsday #sports #wrestling pic.twitter.com/BCJCicak2V — Sakshee Malikkh (@SakshiMalik) August 29, 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान हॉकी खिलाड़ी को उनकी जयंती पर सोमवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। के अवसर पर कई राजनेताओं और खिलाड़ियों ने भी देशवासियों को बधाई दी।महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की जयंती के मौके पर हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई और मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। हाल के वर्ष खेलों के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। यह सिलसिला जारी रहे। कामना करता हूं कि खेल पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल करते रहें।’’जूनियर खेल मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने भारत को एक खेल राष्ट्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। #राष्ट्रीयखेलदिवस2022 के अवसर पर मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भारत में खेलों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। भारत को एक खेल राष्ट्र बनाने के लिए मिलकर काम करें।”रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, ‘‘भारतीय हॉकी में शानदार योगदान देने वाले मेजर ध्यानचंद को राष्ट्रीय खेल दिवस पर श्रद्धांजलि। साथ ही उन सभी खिलाड़ियों को बधाई जिन्होंने अपने समर्पण और उल्लेखनीय प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। आगामी प्रतियोगिताओं के लिए उन्हें शुभकामनाएं।’’पूर्व खेल मंत्री और वर्तमान केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा, ‘‘#राष्ट्रीयखेलदिवस और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मैं महान ‘भारतीय हॉकी के जादूगर’ को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। मैं उन खिलाड़ियों को सलाम करता हूं जो भारत के लिए खेले और देश को गौरवांवित किया।’’महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा की अगुआई में खेल जगत ने बधाइयां दी।तेंदुलकर ने रूपा रानी टिर्की, पिंकी, नयनमोनी सेकिया और लवली चौबे का उदाहरण देते हुए अपना संदेश दिया। इन चारों ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में महिला लॉन बॉल फोर (चार खिलाड़ियों की स्पर्धा) स्पर्धा में एतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था।तेंदुलकर ने बयान में कहा, ‘‘रूपा, लवली, नयनमोनी और पिंकी की कहानी आशा की कहानी है। उन्होंने ना केवल हमारे लिए एक कम ज्ञात खेल को फिर से पेश किया बल्कि अपने लिए उचित पहचान भी हासिल की। रूपा रानी टिर्की कभी कबड्डी खिलाड़ी थीं, नयनमोनी सेकिया एक भारोत्तोलक, पिंकी सिंह एक क्रिकेटर जबकि लवली चौबे एक धावक थी।’’उन्होंने कहा, ‘‘वे एक ऐसे खेल के लिए एक साथ आए जिसके बारे में काफी लोग नहीं जानते थे। अब उनके नाम पर एतिहासिक स्वर्ण है। इसके साथ उन्होंने इस पुरानी कहावत को सही साबित किया है कि ‘उम्र सिर्फ एक संख्या है।’तेंदुलकर ने लिखा, ‘‘एक अरब 30 करोड़ लोगों के देश में हमें बाधाओं को तोड़ने और खेल में जीत से क्या रोक सकता है? इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर आइए हम भारत को ‘खेल प्रेमी राष्ट्र’ से ‘खेल खेलने वाला देश’ बनाने के अपने सामूहिक प्रयास को जारी रखें।’’चोपड़ा ने ट्वीट किया, ‘‘महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और मैं भारत को खेलते हुए देखने को लेकर उत्सुक हूं। सिर्फ इसी दिन नहीं बल्कि पूरे साल।’’स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने लिखा, ‘‘मेरा खेल मुझे सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई।’’पूर्व भारतीय क्रिकेटरों युवराज सिंह, मिताली राज और दिनेश कार्तिक ने भी सोशल मीडिया पर देशवासियों को बधाई दी।युवराज ने लिखा, ‘‘आज और रोजाना खेल भावना को सलाम! महान चैंपियनों के इस देश का नागरिक होने पर गर्व है!’’कार्तिक ने कहा, ‘‘एक खिलाड़ी के रूप में जिसने अपना जीवन उस खेल को समर्पित कर दिया है जिसे वह प्यार करता है, मैं कह सकता हूं कि खेल किसी के लिए कितना मायने रखता है। ऐसे सभी खिलाड़ियों और लोगों को जो खेल खेलना या देखना पसंद करते हैं उन्हें #राष्ट्रीयखेलदिवस की शुभकामनाएं।’’मिताली ने ट्वीट किया, ‘‘राष्ट्रीय खेल दिवस दिवंगत मेजर ध्यानचंद की विरासत की याद दिलाता है जिन्होंने दुनिया को हॉकी के क्षेत्र में भारत की ताकत से रूबरू कराया। आज हम कई अलग-अलग खेलों में शानदार प्रगति कर रहे हैं और हम शानदार प्रदर्शन जारी रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं!’’ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता साक्षी मलिक ने भी इस मौके पर देश को बधाई दी।साक्षी ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खेल में भाग लेने से शारीरिक मजबूती और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं।’’