पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख, रजत और कांस्य विजेता को 50 और 30 लाख रूपए मिले

Afghanistan vs New Zealand One Off Test : अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच लगातार दूसरे दिन टेस्ट मैच शुरू नहीं होने के बाद ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर के भविष्य का फैसला काफी हद तक मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।