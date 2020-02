रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनुर में सूर्य चंद्र कम्बाला में निशांत शेट्टी नामक धावक ने गौड़ा से भी कम समय लिया। श्रीनिवास गौड़ा ने 100 मीटर की दूरी 9.55 सेकंड में तय की थी।



आयोजकों के मुताबिक निशांत ने 143 मीटर की दूरी 13.61 सेकंड में पूरी की, जिसमें शुरुआती 100 मीटर तो 9.52 सेकंड में ही पूरे कर लिए। इतना ही नहीं दो अन्य धावकों- सुरेश शेट्टी और इरवाथुरु आनंद ने 9.57 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय की।

#SrinivasGowda who covered 100 metres in reportedly 9.55 seconds last week, has a competitor #Kambala runner has taken over Gowda by completing the same distance reportedly in 9.51 seconds. pic.twitter.com/9Jkl9pT7J8