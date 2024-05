मनिका बत्रा ने विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज वांग मान्यु के खिलाफ उलटफेर किया

Babar Azam on Virat Kohli in T20 World Cup we will make strategy against him : पाकिस्तान के सीमित ओवरों के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि विराट कोहली भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से हैं और अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप में उनके बल्ले को रोकने के लिए रणनीति जरूर बनाई जाएगी। टी20 विश्व कप अमेरिका (USA) और वेस्टइंडीज (West Indies) में एक जून से शुरू होगा जिसमें भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) 9 जून को न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगे।