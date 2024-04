तीरंदाजी विश्व कप : रिकर्व पुरूष टीम फाइनल में, ज्योति और प्रियांश कंपाउंड सेमीफाइनल में

Prime Minister Modi made this allegation on Congress regarding reservation in Karnataka : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर मुस्लिम जातियों को एक ही श्रेणी में रखकर कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण कम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि वह इसे पूरे देश में दोहराने की योजना बना रही है।