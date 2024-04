तीरंदाजी विश्व कप: भारतीय पुरुष, महिला कंपाउंड टीमों की नजरें स्वर्ण पदक पर

Interesting Facts about Sachin Tendulkar on his birthday : सचिन तेंदुलकर ने अपने मित्रों को ‘अपने जीवन का पहला मैच’ देखने के लिए आमंत्रित किया था लेकिन उन्हें निराश होकर घर लौटना पड़ा क्योंकि दुनिया का सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज पहली ही गेंद पर आउट हो गया। अपनी कॉलोनी के मुख्य बल्लेबाज तेंदुलकर ने अपने समर्थकों के समूह के सामने कुछ बहाने बनाए और उन्हें मना लिया कि उनके आउट होने में उनकी गलती नहीं थी। उनके वही मित्र उनके दूसरे मैच के लिए भी मैदान में पहुंचे लेकिन इस बार भी तेंदुलकर उन्हें निराश करते हुए पहली ही गेंद पर आउट हो गए।