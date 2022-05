स्टेडियम में कुत्ते घुमाने वाले IAS बाबू खिलाड़ियों का अभ्यास करवा देते थे समय से पहले बंद

Emptying an entire stadium just so that an IAS officer can walk his dog reeks of entitlement & abuse of power. Stadiums are made for athletes to train in, not for bureaucrats to stroll in with their pets. Absolutely shameful! — Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) May 26, 2022

Athletes & coaches at Delhi govt-run Thyagraj Stadium were earlier training till 8:30 PM under lights



But now they are made to vacate by 7 PM



That's bcoz Delhi's Principal Secretary (IAS Officer) Sanjeev walks his dog at stadium after 7 PM



Such bureaucrats are running India — Mahesh Vikram Hegde (@mvmeet) May 26, 2022

What's the use of becoming an IAS officer if you can't even get a stadium emptied out to take your dog for a walk? — PuNsTeR (@Pun_Starr) May 26, 2022

Our athletes have been deprived of practice time just because an #IAS officer can walk his dog. This is shameful! pic.twitter.com/2xIySXYWe7 — Navajyoti Patnaik (@NavjyotiPatnaik) May 26, 2022

Stadium is emptied, athletes told to leave so that IAS officer can walk with dog. When people ask 'WHY U.P.S.C': pic.twitter.com/K6MkM43qdx — The Daily India (@TheDailyIndia2) May 26, 2022

: में अभ्यास करने वाले एथलीट और कोच की शिकायतों ने आज सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी।दरअसल यह खबरें आ रही थी कि खिलाड़ियों और कोच पर पर समय से पहले अभ्यास रोकने के लिये दबाव डाला जाता है ताकि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी संजीव खिरवार अपने कुत्ते को टहला सकें।भारत हाल ही में खेलों की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में लालफीताशाही की ऐसी खबर देखकर खेल प्रेमियों को काफी दुख पहुंचा और लगभग ब्लू टिक और सामन्य ट्विटर हैंडल्स सभी ने इस पर कार्यवाही की मांग की।राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी खेल परिसर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे ताकि सभी खिलाड़ी देर तक अभ्यास कर सकें।मुख्यमंत्री के निर्णय को सार्वजनिक करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, “हमें समाचार रिपोर्टों के ज़रिये पता चला है कि कुछ खेल परिसर जल्दी बंद हो जाते हैं जिससे देर रात तक अभ्यास करने की इच्छा रखने वाले खिलाड़ियों को असुविधा हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के सभी खेल परिसर को खिलाड़ियों के लिये रात 10 बजे तक खुला रखने का निर्देश दिया है।”