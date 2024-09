Asian Champions Trophy: भारत की हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया

Asian Champions Trophy India vs Pakistan : गत चैंपियन भारत ने अपना अपराजेय अभियान जारी रखते हुए शनिवार को यहां चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (ACT) के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

भारत की यह 6 टीमों के राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में लगातार पांचवीं जीत है।

पाकिस्तान ने अहमद नदीम (8वें मिनट) के गोल से बढ़त हासिल की लेकिन हरमनप्रीत सिंह (13वें और 19वें मिनट) ने दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को जीत दिलाई।

इस मैच से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ने अंतिम चार के लिए क्वालीफाई कर लिया था।

राउंड रॉबिन प्रारूप से शीर्ष चार टीमें 16 सितंबर को होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी जबकि फाइनल 17 सितंबर को होगा। (भाषा)





