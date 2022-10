हरमनप्रीत को फिर मिला प्लेयर ऑफ द इयर अवार्ड, परिवार ने ऐसे मनाया जश्न (Video)

With his scintillating form all year round along with his master Drag-Flicks; Harmanpreet Singh is your FIH Player of the Year 2021-22 for the second time running. Congratulations for this wonderful achievement pic.twitter.com/0X1OxZqcNK — Hockey India (@TheHockeyIndia) October 7, 2022

Our COACHES have done it!!!!!!!

Heartiest Congratulations to both of our Chief Coaches, Graham Reid and Janneke Schopman for winning the FIH Coach of the Year Award 2021-22 in their respective categories. pic.twitter.com/tCMv8CsKuZ — Hockey India (@TheHockeyIndia) October 6, 2022

भारतीय हॉकी के शीर्ष स्ट्राइकर को लगातार दूसरी बार साल का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी वैश्विक हॉकी संगठन ने माना है। हरमनप्रीत सिंहकी इस उपलब्धि पर हॉकी इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर परिवार के जश्न का वीडियो अपलोड किया है।इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड और महिला टीम की कोच जेनेक शॉपमैन ने अपने-अपने वर्ग में साल 2021/22 के सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार जीता है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने गुरुवार को इसकी घोषणा की।एफआईएच ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिये जेनेक शोपमैन को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला टीम कोच का पुरस्कार दिया। भारतीय महिलाओं ने ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ कांस्य पदक मैच 4-3 से हारने के बाद 2020 ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल किया था।इसके अलावा भारत ने 2021/22 सत्र में पहली बार एफआईएच हॉकी महिला प्रो लीग में हिस्सा लेते हुए जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन और अर्जेंटीना जैसी टीमों को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया था।इस समय गुजरात के राजकोट में राष्ट्रीय खेलों का आनंद ले रहीं शोपमैन ने कहा, "यह पुरस्कार प्राप्त करना एक सम्मान की बात है। मैं हॉकी इंडिया, खेल मंत्रालय, ओडिशा सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण और अपने परिवार एवं स्टाफ को उनके समर्थन के लिये धन्यवाद देना चाहती हूं। सबसे अधिक धन्यवाद टीम को जाता है क्योंकि यह सब उन्हीं की बदौलत है। खिलाड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, सीखना चाहते हैं और हमेशा अपना समर्पण दिखाना चाहते हैं। उनका कोच बनना बहुत खुशी की बात है।"इस पुरस्कार के लिये शोपमैन का सामना जैमिलन मुलडर्स (नीदरलैंड), कैटरीना पॉवेल (ऑस्ट्रेलिया), राउल एहरेन (बेल्जियम) और एड्रियन लॉक (स्पेन) से हुआ।शोपमैन ने बड़े-बड़े नामों के बीच पुरस्कार जीतने पर कहा, "जब आप दुनिया के कुछ बेहतरीन कोचों के खिलाफ होते हैं तो पुरस्कार जीतना वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक लगता है। यह पुरस्कार इस बात को साबित करता है कि खिलाड़ी मैदान पर क्या करने में सक्षम थे और मुझे खुशी है कि टीम अच्छी तरह से प्रगति कर रही है।"दूसरी ओर, ग्राहम रीड ने भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष टीम के शानदार प्रदर्शन के दम पर एफआईएच की ओर से साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टीम कोच का पुरस्कार हासिल किया। भारतीय पुरुषों ने देश को 41 साल बाद हॉकी का ओलंपिक पदक दिलाते हुए टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांसे का तमगा जीता था। भारतीय टीम ने इसके बाद एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2021/22 में तीसरा स्थान हासिल किया। भारत ने अपने पूरे अभियान में 62 गोल किए, जो प्रो लीग के इतिहास में किसी टीम द्वारा जमाए गए सर्वाधिक गोल हैं।ग्राहम रीड की टीम ने अपने दर्शनीय प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भी रजत पदक अपने नाम किया था।वर्तमान में राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण (साई) बेंगलुरु में आगामी एफआईएच हॉकी प्रो लीग के लिए टीम के साथ तैयारी कर रहे रीड ने कहा, "मैं बस टहलने जा रहा था और लड़कों ने मुझे जिम में आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, यहां तक ​​​​कि मेरी पत्नी भी मुझे इस खबर के साथ चौंकाने की योजना में टीम के साथ शामिल थी।"रीड ने टीम के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि ये पुरस्कार इस बात का गवाह है कि टीम कैसे खेलती है, न कि मेरी व्यक्तिगत उपलब्धियों का। मुझे लगता है कि यही वह माहौल है जिसे मैं टीम में बढ़ावा देने की कोशिश करता हूं। पुरस्कार जीतना शानदार है लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरी टीम ने हासिल किया है।”साल के सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार के लिए ग्राहम का सामना जेरोएन डेलमी (नीदरलैंड), मिशेल वैन डेन ह्यूवेल (बेल्जियम), गैरेथ इविंग (दक्षिण अफ्रीका), फ्रेडरिक सोयेज़ (फ्रांस) से था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में कहा, “अन्य टीमों के कोच विश्वस्तरीय हैं। उनका चीजों को करने का अपना तरीका होता है और उन कोचों के बीच जीतना एक बड़े सम्मान की बात है।"