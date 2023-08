विश्वनाथन आनंद को पछाड़ यह भारतीय किशोर बना देश का सबसे बड़ा ग्रैंडमास्टर

17-year old D Gukesh has now overtaken 5-time World Champion Viswanathan Anand in the live ratings to become the India no.1 player, with a live rating of 2756! What a moment. pic.twitter.com/gzY4Qjteg1 — ChessBase India (@ChessbaseIndia) August 3, 2023

Gukesh D has just surpassed Viswanathan Anand as India’s highest rated chess player. He is also now #9 in the world.





What a sensation. The future of chess geniuses resides in India.pic.twitter.com/VWITeyKbwg — GothamChess (@GothamChess) August 3, 2023

किशोर ग्रैंडमास्टर D Gukesh डी गुकेश ने यहां शतरंज विश्व कप के दूसरे दौर में गुरुवार को स्थानीय दावेदार मिसरातदिन इस्कांद्रोव को हराया और खेल की वैश्विक संचालन संस्था फिडे की लाइव विश्व रेटिंग में अपने आदर्श विश्वनाथन आनंद को पछाड़ दिया।सत्रह साल के गुकेश ने दूसरे दौर के मुकाबले की दूसरी बाजी में अजरबेजान के इस्कांद्रोव को 44 चाल में शिकस्त दी।फिडे ने ट्वीट में कहा, ‘‘डी गुकेश आज फिर जीते और लाइव रेटिंग में विश्वनाथन आनंद से आगे निकल गए। एक सितंबर को जारी होने वाली फिडे की अगली आधिकारिक रैंकिंग में अभी लगभग एक महीना है लेकिन पूरी संभावना है कि यह 17 वर्षीय खिलाड़ी सबसे अधिक रेटिंग वाले भारतीय खिलाड़ी के रूप में विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाएगा।’’गुकेश को 2.5 रेटिंग अंक का फायदा हुआ और उनकी लाइव रेटिंग 2755.9 पहुंच गई जबकि आनंद की रेटिंग 2754.0 है। इसके साथ ही गुकेश लाइव रैंकिंग में आनंद को पछाड़कर नौवें स्थान पर पहुंच गए। पांच बार के विश्व चैंपियन आनंद 10वें स्थान पर खिसक गए।जुलाई 1991 में पहली बार विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले आनंद जनवरी 1987 से भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी बने हुए हैं।गुकेश अगले दौर में हमवतन एसएल नारायणन से भिड़ेंगे।गुरुवाई को कई भारतीय खिलाड़ियों ने तीसरे दौर में जगह बनाई। पुरुष वर्ग में ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा और निहाल सरीन ने जीत दर्ज की जबकि महिला वर्ग में डी हरिका और आर वैशाली ने अगले दौर में जगह बनाई।भारतीय ग्रैंडमास्टर बी अधिबान को हालांकि डेनिल डुबोव के खिलाफ 0.5-1.5 की हार के साथ प्रतियोगिता से बाहर हो गए।