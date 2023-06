यह है भारतीय फुटबॉल के 5 सर्वकालिक महानतम चेहरे

5 Greatest Indian Footballer Of All Time : फूटबाल (Football) विश्व का सबसे पसंदीदा और मशहूर खेल माना जाता है और इसका क्रेज दुनिया के हर कोने में मौजूद है। भारत में देखा जाए तो फूटबाल से ज़्यादा क्रिकेट का क्रेज ज़्यादा नाज़र आता है लेकिन जिस तरह से भारत की फुटबॉल टीम बड़े मंचों पर प्रदर्शन कर रही है, ताजुब की बात नहीं होगी अगर आने वाले सालों में भारतीय फुटबॉल का क्रेज भी दुनिया में दिखाई दे।भारत में फुटबाल कोई नई चीज़ नहीं है यह खेल सालों से खेला जा रहा है। पुराने ज़माने में मिलिट्री भी अपनी टीमें बना कर एक दूसरे के साथ यह खेल खेला करते थे। आइये जानते है 5 सर्वकालिक महानतम भारतीय फुटबॉलर के बारे में।पी के बनर्जी (23 जून 1936-20 मार्च 2020) एक स्ट्राइकर थे जिन्होंने 45 मैचों में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम (Indian National Football Team) के लिए खेला है और टीम के लिए 15 गोल किए हैं। वह 1961 में अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे और उन्होंने 1990 में प्रतिष्ठित पद्म श्री भी प्राप्त किया था। 1990 में IFFHS द्वारा उन्हें '20वीं सदी का भारतीय फुटबॉलर' (Indian Footballer Of The 20th Century) नामित किया गया था।2004 में, बनर्जी को फीफा ऑर्डर ऑफ मेरिट (FIFA Order Of Merit) प्राप्त हुआ जो FIFA द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। उन्होंने टीम की कप्तानी भी की और बाद में कोच बन गए।सुनील छेत्री (जन्म 3 अगस्त, 1984) भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और ISL (Indian Super League) में बेंगलुरु के लिए खेलते हैं और दोनों टीमों के कप्तान हैं। वह अपनी अद्भुत गोल क्षमताओं और शानदार टीम नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। वे भारतीय फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। उन्हें 'कैप्टन फैनस्टास्टिक' (Captain Fanstastic) के नाम से भी जाना जाता है। उनकी Net Worth1 Million है।सुनील छेत्री को एएफसी द्वारा उनके 34 वें जन्मदिन पर 'एशियाई आइकन' नामित किया गया था। SAFF Championship 2023 में अपने पहले मैच में Sunil Chhetri ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ एक हैटट्रिक (Hattrick) स्कोर कर अपनी टीम को 4-0 से जीतने में मदद की। सुनील छेत्री ने 2005 में क्वेटा में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए डेब्यू किया था जहाँ उन्होंने एक गोल भी मारा था।अब पकिस्ताबन के खिलाफ उनके 4 गोल हो चुके हैं। SAFF 2023 में हैट्रिक के साथ वह पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक बनाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक बनाने वाले पिछले तीन खिलाड़ी हैं Puran Bahadur Thapa, IM Vijayan, और Jeje Lalpekhlua. 90 गोल के साथ, भारतीय कप्तान Sunil Chhetri, Cristiano Ronaldo (123), Ali Daei (109) और Lionel Messi (103) के बाद चौथे सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं।सुब्रत पाल (जन्म 24 नवंबर) एक शानदार गोलकीपर हैं जो ISL (Indian Super League) में एटीके मोहन बागान (ATK Mohun Bagan) के लिए खेलते हैं। उन्हें 'स्पाइडर मैन' के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने हर उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला है। यह पहली बार अंडर-23 विश्व कप क्वालीफ़ायर के दौरान सुर्ख़ियों में आए थे जहाँ उन्होंने गोल बचाए थे। उन्होंने म्यांमार के खिलाफ पेनल्टी शूट में सफल होने के बाद टीम को ग्रुप चरण के लिए क्वालीफाई करने में भी मदद की थी। वह टाटा फुटबॉल अकादमी( TATA Football Academy) से ग्रेजुएट हैं और उन्होंने 2004 में एटीके मोहन बागान के साथ अपने सीनियर करियर की शुरुआत की।बाईचुंग भूटिया (जन्म 15 दिसंबर 1976) एक भारतीय पूर्व पेशेवर फुटबॉलर हैं जो स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। भूटिया को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय फुटबॉल का पथप्रदर्शक माना जाता है। फुटबॉल में उनकी शूटिंग कौशल के कारण उन्हें सिक्किमी स्नाइपर (Sikkimese Sniper) का उपनाम दिया गया है। वह अपने शक्तिशाली शॉट्स और लक्ष्य के सामने सटीकता के लिए जाने जाते हैं।उन्होंने 80 मौकों पर भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला है। बाईचुंग भूटिया की Net Worth 5 Million है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार (1988), पद्म श्री (2008) और पद्म भूषण (2014) मिला है। उन्हें "भारतीय फुटबॉल के लिए भगवान का उपहार" (God’s Gift to Indian football) भी कहा गया है।जेजे लालपेखलुआ फणाई (जन्म 7 जनवरी 1991) ने 13 वर्षों में सात क्लबों का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रीय टीम के लिए 56 खेलों में 23 गोल किए। वह चेन्नईयिन एफसी (Chennaiyin FC) के साथ 2 बार इंडियन सुपर लीग विजेता हैं, उन्होंने 2015-16 और 2017-18 में कप जीता और 2015 में लीग के उभरते खिलाड़ी का खिताब भी जीता। जेजे ने 2011 और 2015 में SAFF चैंपियनशिप, 2017 और 2018 में Intercontinental Cup और 2016 में AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता।