16 shradh paksha 2024: पितरों के उद्धार के लिए एकादशी का श्राद्ध जरूर करें, मिलेगी सद्गति

What to do if the kitchen is in the west direction: वास्तु विज्ञान के अनुसार रसोईघर आग्नेय कोण में होना शुभ फलदायी माना गया है। आग्नेय कोण की दिशा का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। शुक्र ही सुख और समृद्धि देने वाला ग्रह है। किचन आग्नेय में नहीं है तो पूर्व में चलेगा। बाकी की दिशाओं से वास्तुदोष निर्मित होता है। यदि आपका किचन पश्‍चिम दिशा में बना है तो जानिए कि क्या होगा।