Share bazaar में लौटी तेजी, Sensex शुरुआती कारोबार में 203 और Nifty 83 अंक चढ़ा

New claim in video regarding Sandeshkhali case : पश्चिम बंगाल की बहुचर्चित संदेशखाली घटना के संबंध में एक कथित वीडियो में दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के एक स्थानीय नेता ने कई महिलाओं से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए और बाद में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बलात्कार एवं यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने में उसका इस्तेमाल किया गया।