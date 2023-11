अंतिम दौर की खरीदारी से शेयर बाजारों में लौटी रौनक, सेंसेक्स व निफ्टी में रही बढ़त

3238 loudspeakers removed from religious places in UP : उत्‍तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर अवैध लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध चलाए गए राज्यव्यापी अभियान के तहत सोमवार को तेज आवाज वाले 3238 लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों को सार्वजनिक/धार्मिक स्‍थलों से उतारा गया। सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर कुल 61399 लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच की गई।