Sharad purnima wishes: अमृत की बूंदों जैसी चांदनी, शरद पूर्णिमा पर परिजनों को भेजिए आपसी प्रेम को बढ़ाते ये प्यारे शुभकामना संदेश

Sharad purnima wishes: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का महान पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष, यह पावन तिथि 6 अक्तूबर 2025 को पड़ रही है। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से यह रात बेहद खास मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस विशेष रात्रि को चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर अपनी शीतल किरणें भेजता है, जिससे अमृत की वर्षा होती है। यही कारण है कि इस रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है, ताकि उसमें अमृत के औषधीय गुण समाहित हो सकें। शरद पूर्णिमा को मां लक्ष्मी की आराधना का सर्वश्रेष्ठ अवसर भी माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त इस रात जागकर (कोजागरी) मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके घर में धन-समृद्धि और सुख-शांति बनी रहती है। यह दिन रिश्तों में प्रेम और मधुरता बनाए रखने का भी शुभ अवसर है। आप इन प्यारे शुभकामना संदेशों के माध्यम से अपने सभी प्रियजनों को इस पर्व की बधाई दे सकते हैं:





1. अमृतमय चांदनी, सुख और समृद्धि लाए,

मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएं।

शरद पूर्णिमा का पर्व है खास,

आपको मिले जीवन में सुख और विश्वास।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!





2. चंद्रमा की रौशनी में अमृत बरसे,

सुख-शांति और खुशियां हमेशा साथ रहे।

शरद पूर्णिमा की इस मंगल बेला में,

आपको ढेरों शुभकामनाएं मिले।





3. रौशनी से जगमगाए आपका जीवन,

खुशियों से भरा रहे हर एक क्षण।

शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर,

आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं!





4. चांद की रौशनी से भरे घर-आंगन,

खुशियों की हो बारिश, दूर हो हर संकट।

शरद पूर्णिमा का त्योहार लाए सुख,

आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।





5. चांद की ठंडी चांदनी, दिल को भाए,

सभी दुख और पीड़ा आपके से दूर जाए।

शरद पूर्णिमा के इस पावन दिन पर,

आपको मिले खुशियों की भरमार।

शरद पूर्णिमा की बधाई!





6. अमृतवर्षा सी चमके चंद्रमा की रौशनी,

सुख-समृद्धि बनी रहे हमेशा आपकी साथी।

शरद पूर्णिमा का यह पावन त्योहार,

आपके जीवन में लाए खुशियों का उपहार।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई!





7. चांद की किरणें, जीवन में रौशनी लाए,

हर दुख और चिंता को हमेशा दूर भगाए।

शरद पूर्णिमा की शुभ बेला में,

आपको मिले ढेर सारी खुशियां।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई!





8. अमृतमय रात, चांद की रौशनी,

सुख और शांति हो जीवन की झोली।

शरद पूर्णिमा के इस मंगल अवसर पर,

आपको मिले ढेरों शुभकामनाएं!

शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई!





9. चंद्रमा की रौशनी से घर जगमगाए,

सभी मनोकामनाएं पूरी हों खास।

शरद पूर्णिमा का यह पावन पर्व,

आपके जीवन में लाए खुशियों का असर।

शरद पूर्णिमा की बधाई!





10. चांदनी रात में सुख की हो बारिश,

हर पल आपका जीवन हो खास।

शरद पूर्णिमा के इस पावन दिन,

आपको मिले सफलता और खुशियों का संग।

शरद पूर्णिमा की बधाई!





11. अमृत की बरसात हो चांदनी रात में,

सुख और समृद्धि बनी रहे हमेशा साथ में।

शरद पूर्णिमा की इस शुभ बेला में,

आपको मिले ढेरों खुशियों का साथ।

शरद पूर्णिमा की बधाई!





12. चंद्रमा की रौशनी से जीवन जगमगाए,

हर मुश्किल आसान हो जाए।

शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर,

आपको ढेर सारी मंगलकामनाएं।





13. चांद की रौशनी में प्यार और खुशियां,

आपके जीवन में हमेशा रहें महकियां।

शरद पूर्णिमा के इस पावन दिन,

आपको मिले सुख-शांति और स्वास्थ्य का संग।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई!





14. अमृत की बूंदों जैसी चांदनी,

सुख और समृद्धि लाए आपकी झोली।

शरद पूर्णिमा की इस शुभ बेला में,

आपको मिले ढेरों खुशियों की होली।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई!





15. चंद्रमा की ठंडी रौशनी से भरे घर,

सभी दुख दूर हों, सुख में रहे भर।

शरद पूर्णिमा के इस पावन दिन,

आपको मिले सफलता और खुशियों का संग।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!





16. चांदनी रात, अमृत बरसाए,

हर मनोकामना पूरी हो जाए।

शरद पूर्णिमा की इस शुभ बेला में,

आपको मिले सुख और स्वास्थ्य का संग।

शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं!





17. चंद्रमा की रौशनी जीवन में महके,

सुख-शांति का दीपक हमेशा झलके।

शरद पूर्णिमा के इस पावन दिन,

आपको मिले ढेरों खुशियों की तिन।

हैप्पी शरद पूर्णिमा





18. अमृतमय रात, चांद की रौशनी,

सुख और समृद्धि बनी रहे हमेशा साथी।

शरद पूर्णिमा की इस शुभ बेला में,

आपको मिले खुशियों की छांव हर दिशा।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं!





19. चांद की किरणें जीवन में उजियारा लाए,

सभी दुख और परेशानी हमेशा दूर जाए।

शरद पूर्णिमा के इस मंगल अवसर पर,

आपको मिले ढेर सारी शुभकामनाएं।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं!





20. चंद्रमा की रौशनी से घर रोशन हो,

सभी रिश्तों में प्यार और सम्मान हो।

शरद पूर्णिमा के इस पावन दिन,

आपको मिले सुख-समृद्धि और खुशी का संग।

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं!