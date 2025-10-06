सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. शरद पूर्णिमा
  4. Sharad Purnima 2025 Remedies
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (11:28 IST)

Sharad Purnima Remedies 2025: शरद पूर्णिमा की रात कौन से उपाय करने से लाभ होता है, जानें धन, सुख पाने, रोग मुक्ति के 5 प्रभावशाली Upay

शरद पूर्णिमा पर करें ये उपाय, मिलेगा चंद्रदेव का आशीर्वाद

Sharad Purnima Upay 2025
Sharad Purnima Upay 2025: शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक असाधारण महत्व रखती है, क्योंकि यह एकमात्र रात है जब चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है। इस वर्ष 6 अक्टूबर 2025 को आ रही इस पवित्र रात में, छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय करके आप सीधे चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत बना सकते हैं।ALSO READ: Sharad purnima 2025: शरद पूर्णिमा का चांद कब निकलेगा, कैसे दें चंद्रमा को अर्घ्य, क्या है 5 फायदे?
 
इस लेख में, हम आपको चांदनी में खीर रखने की विधि से लेकर सभी सरल उपाय बताएंगे, जो आपके जीवन में सुख-शांति और समृद्धि लाएंगे। आइए जानते हैं यहां...
 
शरद पूर्णिमा पर चंद्रदेव का आशीर्वाद पाने के उपाय: 
 
1. माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का जागरण: शरद पूर्णिमा को ही देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे 'कोजागिरी पूर्णिमा' भी कहते हैं।
 
• उपाय: रात में, विशेष रूप से मध्य रात्रि में देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के बाद कुछ देर के लिए जागने का प्रयास करें।
 
• लाभ: मान्यता है कि रात को मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो भक्त जागकर उनका स्मरण करते हैं, उन पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, जिससे धन और समृद्धि में वृद्धि होती है।
 
2. चंद्रदेव को विधिवत अर्घ्य: चंद्रमा मन और शीतलता का कारक है। चंद्रदेव की सीधी पूजा अत्यंत शुभ होती है।
 
• उपाय: चंद्रोदय होने पर, एक लोटे में जल, दूध, मिश्री और अक्षत (चावल) मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें।
 
• लाभ: इससे मन शांत होता है, मानसिक तनाव दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है।ALSO READ: Sharad purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन कब और कैसे रखें चंद्रमा के प्रकाश में खीर या दूध?
 
3. चांदनी में खीर रखने का महा-उपाय: यह शरद पूर्णिमा का सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक उपाय है।
 
• उपाय: रात के समय दूध, चावल और चीनी से बनी खीर को एक साफ़ मिट्टी के पात्र या चांदी के बर्तन में रखें। इस पात्र को रात भर खुले आसमान के नीचे रखें, ताकि उस पर चंद्रदेव की किरणें सीधे पड़ें।
 
• लाभ: माना जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत तुल्य औषधीय गुण होते हैं। रात भर चांदनी में रखी यह खीर प्रसाद बन जाती है। अगले दिन सुबह इसे खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है।
 
4. तुलसी का उपाय: स्वास्थ्य लाभ, आर्थिक समृद्धि और घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए तुलसी का उपयोग किया जाता है। 
 
• उपाय: तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें।
 
• लाभ: इस दिन तुलसी का पौधा घर में लगाने, जल अर्पित करने और शाम को दीपक जलाने से करियर, धन और पारिवारिक जीवन में सुधार होता है।
 
5. सफेद वस्तुओं का दान और मंत्र जाप: शरद पूर्णिमा पर किया गया दान-पुण्य इस दिन के फल को कई गुना बढ़ा देता है।
 
• उपाय: इस दिन किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद वस्तुएं (जैसे चावल, दूध, मिश्री, सफेद वस्त्र या चांदी) दान करें।
 
• लाभ: दान से ग्रह दोष कम होते हैं और चंद्रमा के साथ-साथ शुक्र ग्रह (धन और वैभव का कारक) का भी आशीर्वाद मिलता है।
 
ये सभी उपाय सादगी और सच्ची श्रद्धा पर आधारित हैं। इन्हें विधि-विधान से करने पर आपको निश्चित रूप से चंद्रदेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखें खीर, जानें सही प्रक्रिया और पारंपरिक विधि
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिनShani ka nakshatra parivartan : भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ये बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस साल दशहरे के ठीक एक दिन बाद, यानी 3 अक्टूबर, 2025 को कर्मफल दाता शनि देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। वे पूर्वभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। यह प्रवेश पूरे 27 साल बाद हो रहा है, जिससे कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है।

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?

Diwali 2025 date: दिवाली कब है वर्ष 2025 में, एक बार‍ फिर कन्फ्यूजन 20 या 21 अक्टूबर?Diwali 2025: दीपावली आ रही है और इसी के साथ ही इसकी तिथि को लेकर कन्फ्यूजन भी सामने आने लगा है। इसलिए इस बार हम पहले ही इसकी तिथि को स्पष्ट कर दे रहे हैं। दिवाली का पर्व कार्तिक माह की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या की रात में ही माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इससे यह सिद्धि हुआ की यह रात में मनाए जाने वाला पर्व है।

Sharad purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, क्या करते हैं इस दिन?

Sharad purnima 2025: कब है शरद पूर्णिमा, क्या करते हैं इस दिन?Sharad purnima 2025: अश्‍विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा तथा कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। वर्ष 2025 में शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर, दिन सोमवार को मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा वर्षभर की सभी पूर्णिमा तिथियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। साथ ही इस दिन रास पूर्णिमा होने के कारण भी राधा-कृष्ण के पूजन का तथा भोलेनाथ-पार्वती माता के साथ ही कार्तिकेय और गणेश पूजन का भी विशेष महत्व है।

Monthly Horoscope October 2025: अक्टूबर माह में, त्योहारों के बीच कौन सी राशि होगी मालामाल?

Monthly Horoscope October 2025: अक्टूबर माह में, त्योहारों के बीच कौन सी राशि होगी मालामाल?बदलेंगे सितारे: अक्टूबर 2025 में 12 राशियों की लव लाइफ और करियर का हाल

October 2025 hindu calendar: अक्टूबर 2025 के प्रमुख व्रत-त्योहार, पुण्यतिथि और जयंती

October 2025 hindu calendar: अक्टूबर 2025 के प्रमुख व्रत-त्योहार, पुण्यतिथि और जयंतीOctober 2025 ke vrat tyohar: वर्ष 2025 का अक्टूबर माह प्रारंभ हो गया है। इस माह में दशहरा, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, छठ, सहित कई बड़े व्रत एवं त्योहार के साथ ही महत्वपूर्ण लोगों की जयंती और पुण्‍यतिथि भी रहेगी। चलिए जानते हैं कि प्रमुख 10 व्रत और त्योहारों की लिस्ट। जानिए किस तारीख को है कौनसा व्रत या त्योहार।

और भी वीडियो देखें

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखें खीर, जानें सही प्रक्रिया और पारंपरिक विधि

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखें खीर, जानें सही प्रक्रिया और पारंपरिक विधिSharad Purnima Kheer: शरद पूर्णिमा की खीर का बहुत विशेष महत्व है। इसे धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां वेबदुनिया के पाठकों के लिये विशेष तौर पर प्रस्तुत हैं शरद पूर्णिमा की खीर बनाने की विधि, आयुर्वेद तथा ज्योतिष के अनुसार महत्व और चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का सही तरीका

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 अक्टूबर, 2025)Today 06 October 2025 horoscope in Hindi : आज 06 अक्टूबर 2025, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

06 October Birthday: आपको 6 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 October Birthday: आपको 6 अक्टूबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!06 October Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 06 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 अक्टूबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 अक्टूबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 06 October 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 अक्टूबर, 2025 का...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 अक्टूबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 अक्टूबर, 2025)Rashifal 05 October 2025 | कैसा रहेगा आज 05 अक्टूबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार रविवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com