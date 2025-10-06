Sharad Purnima Remedies 2025: शरद पूर्णिमा की रात कौन से उपाय करने से लाभ होता है, जानें धन, सुख पाने, रोग मुक्ति के 5 प्रभावशाली Upay शरद पूर्णिमा पर करें ये उपाय, मिलेगा चंद्रदेव का आशीर्वाद

Sharad Purnima Upay 2025: शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक असाधारण महत्व रखती है, क्योंकि यह एकमात्र रात है जब चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है। इस वर्ष 6 अक्टूबर 2025 को आ रही इस पवित्र रात में, छोटे लेकिन प्रभावशाली उपाय करके आप सीधे चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत बना सकते हैं।

इस लेख में, हम आपको चांदनी में खीर रखने की विधि से लेकर सभी सरल उपाय बताएंगे, जो आपके जीवन में सुख-शांति और समृद्धि लाएंगे। आइए जानते हैं यहां...

शरद पूर्णिमा पर चंद्रदेव का आशीर्वाद पाने के उपाय:

1. माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का जागरण: शरद पूर्णिमा को ही देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे 'कोजागिरी पूर्णिमा' भी कहते हैं।

• उपाय: रात में, विशेष रूप से मध्य रात्रि में देवी लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के बाद कुछ देर के लिए जागने का प्रयास करें।

• लाभ: मान्यता है कि रात को मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो भक्त जागकर उनका स्मरण करते हैं, उन पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, जिससे धन और समृद्धि में वृद्धि होती है।

2. चंद्रदेव को विधिवत अर्घ्य: चंद्रमा मन और शीतलता का कारक है। चंद्रदेव की सीधी पूजा अत्यंत शुभ होती है।

• उपाय: चंद्रोदय होने पर, एक लोटे में जल, दूध, मिश्री और अक्षत (चावल) मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय 'ॐ सों सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें।

3. चांदनी में खीर रखने का महा-उपाय: यह शरद पूर्णिमा का सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक उपाय है।

• उपाय: रात के समय दूध, चावल और चीनी से बनी खीर को एक साफ़ मिट्टी के पात्र या चांदी के बर्तन में रखें। इस पात्र को रात भर खुले आसमान के नीचे रखें, ताकि उस पर चंद्रदेव की किरणें सीधे पड़ें।

• लाभ: माना जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत तुल्य औषधीय गुण होते हैं। रात भर चांदनी में रखी यह खीर प्रसाद बन जाती है। अगले दिन सुबह इसे खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है।

4. तुलसी का उपाय: स्वास्थ्य लाभ, आर्थिक समृद्धि और घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए तुलसी का उपयोग किया जाता है।

• उपाय: तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें।

• लाभ: इस दिन तुलसी का पौधा घर में लगाने, जल अर्पित करने और शाम को दीपक जलाने से करियर, धन और पारिवारिक जीवन में सुधार होता है।

5. सफेद वस्तुओं का दान और मंत्र जाप: शरद पूर्णिमा पर किया गया दान-पुण्य इस दिन के फल को कई गुना बढ़ा देता है।

• उपाय: इस दिन किसी जरूरतमंद या मंदिर में सफेद वस्तुएं (जैसे चावल, दूध, मिश्री, सफेद वस्त्र या चांदी) दान करें।

• लाभ: दान से ग्रह दोष कम होते हैं और चंद्रमा के साथ-साथ शुक्र ग्रह (धन और वैभव का कारक) का भी आशीर्वाद मिलता है।

ये सभी उपाय सादगी और सच्ची श्रद्धा पर आधारित हैं। इन्हें विधि-विधान से करने पर आपको निश्चित रूप से चंद्रदेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा।