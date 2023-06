ताप्ती जयंती 2023 : ताप्ती नदी की क्या है पौराणिक कहानी

How many shravan somvar in 2023 : आषाढ़ माह के बाद श्रावण माह आता है जिसमें सावन सोमवार के व्रत रखकर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। वैसे तो प्रत्येक माह में 4 या कभी कभी 5 सोमवार होते हैं, परंतु ऐसा सालों बाद हुआ है कि सावन माह में 8 सोमवार आ रहे हैं। आखिर इसका क्या है रहस्य?