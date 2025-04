श्रीनगर में आदि शंकराचार्य के तप स्थल को कश्मीरी लोग क्यों कहते हैं सुलेमानी तख्त?

What to do on Akshaya Tritiya: आखातीय या अक्षय तृतीया एक महत्वपूर्ण हिन्दू त्योहार हैं, वैसे को इस दिन कई शुभ कार्य किए जाते हैं, लेकिन यहां आप जान लीजिए इस पर्व पर करने योग्य 10 शुभ कार्य और 14 महादान की सामग्री, जिन्हें करके आप जीवन में सुख-समृद्धि, अपार धन का आगमन और श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए यहां जानते हैं...