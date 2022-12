घर में लोबान जलाने के नुकसान

What are the Side Effects of Loban गुग्गल की तरह ही लोबान की सुगंध भी बहुत ही मनमोहक होती है। अक्सर इसे दरगाह, शनि या भैरव मंदिर में जलाया जाता है। कुछ ऐसे स्थानों पर भी आप लोबान जलते हुए देंखेगे जहां पर भूत भगाने का दावा किया जाता है। लोबान को घर में जलाने के कई फायदे हैं लेकिन लोबान को घर में जलाने के क्या नुकसान हो सकते हैं?





- कहते हैं कि घर में रोज लोबान जलाने से इसके धुंए से फेंफड़ों के रोग हो सकते हैं।







- यह त्वचा संबंधी रोग भी उत्पन्न कर सकता है।





- माना जाता है कि इसे घर में जलाने से भूत प्रेत आकर्षित होते हैं।





- इसे जलाने से एलर्जी, गैस की समस्या, जलन की समस्या आदि महसूस हो सकती है।





- घर में यदि कोई अस्थमा का मरीज है तो लोबान न जलाएं।

- जिनको लोबान से एलर्जी है उनको लोबान से बचना चाहिए।







- घर में किसी गंभीर रोग से ग्रस्त मरीज हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।