Religion : अमरनाथ यात्रा कब से, वहां नहीं जा पा रहे हैं तो जाएं इस जगह

एलोवेरा Aloe Vera Gwarpatha का नाम इन दिनों बहुत लिया जा रहा है। हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। एलोवेरा को ग्वारपाठा, घृत कुमारी या क्वारगंदल कहते हैं। आयुर्वेद और वैज्ञानिक दोनों ही इसे खूबियों वाला मानते हैं। लेकिन एलोवेरा का पौधा घर में लगाना शुभ है या अशुभ? आइए इससे पहले जानते हैं कि एलोवेरा के घरेलू इस्तेमाल क्या हैं? Health and Vastu Benefits of using Aloe Vera