विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने का महत्व और फायदे

Jupiter will change its zodiac sign on May 1 2024 : 1 मई 2024 बुधवार को करीब एक वर्ष के बाद बृहस्पति ग्रह मेष राशि से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। गुरु धनु एवं मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के एवं मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। गुरु के इस राशि परिवर्तन से 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है।