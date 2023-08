बाराबंकी में भरी कक्षा में शिक्षिका को तीन तलाक, मुकदमा दर्ज

Triple talaq given to teacher in class : बाराबंकी जिले में एक अजीबोगरीब घटना में एक व्यक्ति ने तुरंत साथ चलने से मना करने पर अपनी शिक्षिका पत्नी को भरी कक्षा में तीन तलाक दे दिया। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बाराबंकी शहर स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका तमन्ना के शौहर शकील ने पिछली 24 अगस्त को स्कूल जाकर कक्षा में छात्र-छात्राओं के सामने उसे तीन तलाक दे दिया।

उन्होंने बताया कि बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र के बेगमगंज मुहल्ले की तमन्ना का निकाह एक सितंबर 2020 को फिरोजाबाद जिले के मोहम्मद शकील से हुआ था। उनके अनुसार तमन्ना का आरोप है कि निकाह के एक महीने बाद से ही पति, सास एवं ससुराल के अन्य लोग उसके साथ मारपीट करते हुए दहेज की मांग करने लगे थे।

तमन्ना ने यह भी आरोप लगाया है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल के लोगों ने एक दिन उसे योजनाबद्ध तरीके से मायके भेज दिया और शकील उसे बिना बताए सऊदी अरब चला गया तथा तब से वह अपने मायके में रहकर एक निजी विद्यालय में पढ़ाने लगी।

दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक शकील करीब तीन साल बाद पिछली 28 जून को सऊदी अरब से लौटा और तमन्ना से ससुराल चलने को कहा। इस पर तमन्ना ने एक निजी स्कूलों में शिक्षिका के तौर पर नौकरी का हवाला देकर फौरन साथ चलने से मना कर दिया। इसके बाद शकील पिछली 24 अगस्त को एक बार फिर उसे लेने के लिए घर आया लेकिन उस वक्त वह स्कूल गई थी तो वह स्कूल पहुंच गया। आरोप है कि शकील ने कक्षा में बच्चों के सामने ही तमन्ना को तीन तलाक दे दी।

नगर कोतवाली के इंस्पेक्टर संजय मौर्य ने बताया कि महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। महिला ने ससुरालीजनों पर मारपीट, धमकी, दहेज उत्पीड़न, मुस्लिम विवाह अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जांच की जा रही है। (सांकेतिक फोटो)

Edited By : Chetan Gour (भाषा)