MP के अभयारण्य में शेरनी की मौत, शेर ने किया था हमला

Woman officer will lead the male contingent of Bombay Sappers : दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर 'बॉम्बे सैपर्स' की टुकड़ी का नेतृत्व एक महिला अधिकारी करेंगी। इस रेजिमेंट की टुकड़ी में सभी पुरुष अधिकारी शामिल होंगे। बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप जिसे बॉम्बे सैपर्स के रूप में जाना जाता है, थलसेना के इंजीनियर्स कोर की एक रेजिमेंट है।