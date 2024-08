लखनऊ एयरपोर्ट पर अलार्म बजने से हड़कंप, जानिए क्‍या है मामला...

There was a stir when the alarm sounded at Lucknow Airport : चौधरी चरण सिंह (अमौसी) हवाईअड्डे पर कैंसर रोगियों के लिए दवाइयों से भरी एक खेप से रेडियोधर्मी पदार्थ का अलार्म सक्रिय होकर बज गया, जिससे शनिवार को हड़कंप मच गया। अलार्म बजने के कारण का पता लगाने के लिए बुलाए गए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने खेप को सुरक्षित घोषित कर दिया है।

एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के मुख्य परिचालन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एक बयान में बताया, कैंसर रोगियों के लिए दवाइयों से भरी एक खेप ने लखनऊ हवाईअड्डे के कार्गो क्षेत्र में रेडियोधर्मी पदार्थ के लिए अलार्म सक्रिय कर दिया। अलार्म बजने के कारण का पता लगाने के लिए बुलाए गए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने खेप को सुरक्षित घोषित कर दिया है।

हवाईअड्डा अधिकारियों ने अलार्म बजने पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और अधिकारियों को सूचित किया। इस घटना से उड़ान संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। बयान में कहा गया, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और जानमाल का कोई खतरा नहीं है। हवाईअड्डे पर परिचालन सुचारू रूप से चल रहा है और इस पर कोई असर नहीं पड़ा है।(भाषा)

Edited By : Chetan Gour