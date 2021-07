मकड़ियों की तस्करी से कस्टम अधिकारी हैरान, डाक पार्सल में मिली 107 जिंदा मकड़ियां

चेन्नई। चेन्नई इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारी उस समय हैरान रह गए जब उन्हें पोलैंड से आए एक में 107 जीवित मकड़ियां मिलीं।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, चेन्नई के कस्टम अधिकारियों ने पोलैंड से आए एक पोस्टल पार्सल को विदेशी डाकघर में पकड़ा। यह पार्सल अरुपुकोटाई के एक व्यक्ति के पते पर भेजा जा रहा था।

Tamil Nadu: 107 live spiders (CITES listed Tarantulas) seized by Chennai Air Customs. The parcel containing the spiders were handed over to postal authorities to deport to Poland, the country of origin, says Chennai Air Customs pic.twitter.com/NHZyucz6DS