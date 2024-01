राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, सीकर में शू्न्य से नीचे पहुंचा तापमान

America expressed objection in Pannu case : अमेरिकी सरकार (US government) ने एक खालिस्तानी (Republic on charges of a failed conspiracy to murder a Khalistani) चरमपंथी पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश के आरोप में चेक गणराज्य की जेल में बंद भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता (Nikhil Gupta) को बचाव सामग्री प्रदान करने को लेकर आपत्ति जताई है और कहा है कि वह न्यूयॉर्क की अदालत (New York court) में पेशी और मामले में अभियोग के बाद ही जानकारी प्रदान करेगी।