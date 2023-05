भाजपा मगरमच्छ या अजगर की तरह, अपने साथ वालों को ही निगल लेती है : संजय राउत

Inauguration of new Parliament House on May 28: नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह रविवार को सुबह हवन और विभिन्न धर्मों की प्रार्थना के साथ शुरू होगा जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा कक्ष में औपचारिक उद्घाटन करेंगे। त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64 हजार 500 वर्ग मीटर है।