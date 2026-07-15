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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: छतरपुर , Wednesday, 15 July 2026 (21:32 IST)

बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग गिरफ्तार, हत्या के प्रयास का आरोप

जमीन विवाद में किसान को गोली मारने का मामला, पुलिस ने शुरू की जांच

Saligram Garg Arrest
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (21:48 IST)
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मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में जमीन विवाद के दौरान हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने बागेश्वर धाम के प्रमुख पुजारी धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, उन पर कथित तौर पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि राजनगर थाना क्षेत्र में किसान पर गोली चलाने की घटना के बाद शालिग्राम गर्ग और एक अन्य आरोपी अंकित मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। गोली लगने से घायल किसान का इलाज ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

जमीन कब्जे को लेकर हमले का आरोप

पुलिस के मुताबिक, यह पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। राजनगर थाना क्षेत्र के कोड़ा गांव निवासी किसान मोतीलाल कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि शालिग्राम गर्ग उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। किसान के बयान के अनुसार, शालिग्राम गर्ग अपने कुछ साथियों के साथ उनके घर पहुंचे और उन्हें बाहर खींचकर लाठी-डंडों से हमला किया। इसके बाद गोली चलाने का आरोप लगाया गया, जिसमें एक गोली किसान के सीने में लगी।

घायल किसान की हालत गंभीर

गोली लगने के बाद किसान को पहले छतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पसलियों के पास फंसी गोली निकालने के लिए ऑपरेशन किया। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के बयान के आधार पर कई लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस घटना की पूरी कड़ी और सभी आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस ने पुष्टि की है कि शालिग्राम गर्ग और अंकित मिश्रा को मामले में गिरफ्तार किया गया है।
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