US-Iran Conflict: अमेरिकी हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ईरान ने लगाए बड़े आरोप, खाड़ी देशों पर मिसाइल हमले जारी

अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव और बढ़ता जा रहा है। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने बुधवार को दावा किया कि हाल के दिनों में अमेरिकी हवाई हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रातभर हुए हमलों में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि, ईरानी प्रवक्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किस समय अवधि के हमलों का जिक्र कर रही थीं।

अमेरिका ने फिर किए हवाई हमले

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने बुधवार को ईरान के खिलाफ एक और दौर के हवाई हमले किए। सात घंटे तक चले ऑपरेशन में दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई उस समय हुई जब अमेरिका ने दोबारा नाकाबंदी लागू कर दी।

बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट

अमेरिकी कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी किए गए, क्योंकि दोनों देशों की ओर ईरानी मिसाइलें आने की सूचना मिली। लगातार हो रहे हमलों ने पहले से कमजोर युद्धविराम को और खतरे में डाल दिया है।

अमेरिका का ईरान पर हमला जारी रखने का आरोप

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने बयान जारी कर कहा कि ईरान ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान को "बिना उकसावे की आक्रामकता" के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, जिससे निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ रही है।

अरब सागर में अमेरिकी युद्धपोत तैनात

अमेरिका ने अरब सागर में कम से कम 19 युद्धपोत तैनात किए हैं, जिनमें दो एयरक्राफ्ट कैरियर और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप शामिल हैं। इस जहाज पर 1,000 से ज्यादा अमेरिकी मरीन तैनात हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा कि मध्य पूर्व क्षेत्र में "सैकड़ों सैन्य विमान" सक्रिय हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर बढ़ा तनाव

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किए जाने के बाद तेहरान ने वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाकर और धमकियां देकर होर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही प्रभावित की थी। इसका असर वैश्विक बाजार पर पड़ा और तेल, खाद और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। हाल के हफ्तों में ईरान ने ओमान के पास से गुजरने वाले कुछ जहाजों को भी निशाना बनाया है। यह क्षेत्र अमेरिकी सैन्य निगरानी में आता है और इस घटनाक्रम ने तनाव को और बढ़ा दिया है।

अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए बड़ी नौसैनिक ताकत और संभवतः बड़ी संख्या में जमीनी सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है।अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य तनाव और बढ़ता जा रहा है।





ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने बुधवार को दावा किया कि हाल के दिनों में अमेरिकी हवाई हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रातभर हुए हमलों में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि, ईरानी प्रवक्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किस समय अवधि के हमलों का जिक्र कर रही थीं।

अमेरिका ने फिर किए हवाई हमले

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने बुधवार को ईरान के खिलाफ एक और दौर के हवाई हमले किए। सात घंटे तक चले ऑपरेशन में दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई उस समय हुई जब अमेरिका ने दोबारा नाकाबंदी लागू कर दी।

बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट

अमेरिकी कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी किए गए, क्योंकि दोनों देशों की ओर ईरानी मिसाइलें आने की सूचना मिली। लगातार हो रहे हमलों ने पहले से कमजोर युद्धविराम को और खतरे में डाल दिया है।

अमेरिका का ईरान पर हमला जारी रखने का आरोप

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने बयान जारी कर कहा कि ईरान ने पड़ोसी खाड़ी देशों पर दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान को "बिना उकसावे की आक्रामकता" के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, जिससे निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ रही है।

अरब सागर में अमेरिकी युद्धपोत तैनात

अमेरिका ने अरब सागर में कम से कम 19 युद्धपोत तैनात किए हैं, जिनमें दो एयरक्राफ्ट कैरियर और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप शामिल हैं। इस जहाज पर 1,000 से ज्यादा अमेरिकी मरीन तैनात हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा कि मध्य पूर्व क्षेत्र में "सैकड़ों सैन्य विमान" सक्रिय हैं।