राहुल गांधी के 'कार्यक्रम' को लेकर तैयारियां हुई शुरू, कांग्रेस के इस दावे पर भाजपा ने साधा निशाना

Rahul Gandhi's visit to Uttarakhand : देहरादून में 17 जुलाई को प्रस्तावित लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए प्रशासन द्वारा 'परेड ग्राउंड' की अनुमति रद्द किए जाने के बाद कांग्रेस ने बन्नू स्कूल मैदान में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बुधवार को तैयारियां शुरू कर दीं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने उस दावे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई है। भाजपा ने दावा किया कि इस कार्यक्रम के लिए पहले ही कई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करा दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पीड़ित होने का झूठा नाटक कर रही है।

अब यहां होगा कार्यक्रम

देहरादून में 17 जुलाई को प्रस्तावित लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए प्रशासन द्वारा 'परेड ग्राउंड' की अनुमति रद्द किए जाने के बाद कांग्रेस ने बन्नू स्कूल मैदान में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बुधवार को तैयारियां शुरू कर दीं।

भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने उस दावे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई है। भाजपा ने दावा किया कि इस कार्यक्रम के लिए पहले ही कई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करा दिए गए हैं। कार्यक्रम स्थल को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पीड़ित होने का झूठा नाटक कर रही है।

कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष गणेश गोदियाल सुबह राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पार्टी मामलों के राज्य इकाई के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, मनोज यादव और अन्य नेताओं के साथ बन्नू स्कूल के मैदान में पहुंचे और 17 जुलाई को गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी बड़ी संख्या में छात्रों से संवाद करेंगे।

पूर्व मुख्‍यमंत्री हरीश रावत ने की यह अपील

'छात्रों की गूंज' नाम के इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्‍यमंत्री हरीश रावत ने भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्रों से राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जानबूझकर विवाद खड़ा किया गया है। हालांकि बाद में कांग्रेसियों ने कार्यक्रम को बन्नू स्कूल ग्राउंड में कराने का निर्णय लिया।

कार्यक्रम को लेकर क्‍या बोले राहुल गांधी?

इस कार्यक्रम को लेकर राहुल गांधी ने भी कहा कि कि भ्रष्ट, अन्यायी, पक्षपाती, बेईमान, ये चार शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच यही है भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है, जो व्यवस्था बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए बनी थी, वो आज उन्हें और उनके परिवार को कर्ज़, तनाव और निराशा में धकेल रही है। इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफ़िया को जन्म दिया।