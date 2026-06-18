गुरुवार, 18 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Gen-Z Rallies Behind Rahul Gandhi in kota against NEET paper leak
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : गुरुवार, 18 जून 2026 (16:18 IST)

राहुल गांधी के साथ कोटा में खड़ा हुआ Gen-Z, NEET पेपर लीक और देश के एजुकेशन सिस्‍टम का किया पोस्‍टमार्टम

कितने स्‍टूडेंट NEET देते हैं, कितने होते हैं खर्च और पेपर लीक से देश में कितने स्‍टूडेंट ने की आत्‍महत्‍याएं?

Gen Z and Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने राजस्‍थान के कोटा में जब स्‍टेज पर एंट्री ली तो जो माहौल था वो किसी इंटरनेशनल पॉप सिंगर के कंसर्ट जैसा लग रहा था। लाइट्स, कैमरा, मोबाइल के फ्लैशेस और लाखों स्‍टूडेंट की भीड़ और उनका शोर। स्‍टूडेंट जिन्‍हें आजकल जेन-जी कहा जाता है। कोटा में नीट और यूपीएससी की तैयारी कर रहे जेन-जी राहुल को सुनने के लिए बेताब थे। यह शोर बता रहा था कि वे देश के एजुकेशन सिस्‍टम में बदलाव की जरूरत है।

हाफ स्‍लीव शर्ट और पतलून में राहुल गांधी ने स्‍टेज पर आते ही यह साफ कर दिया कि यह कोई राजनीतिक रेली नहीं है। यह आपके लिए हैं, यह उन नौजवानों को लिए है जो अपने भविष्‍य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्‍होंने कहा— आज की शाम मेरे मुंह से बीजेपी, कांग्रेस और राजनीति जैसा एक भी शब्‍द नहीं निकलेगा। उन्‍होंने कहा कि मैं कश्‍मीर से लेकर कन्‍याकुमारी तक यात्राएं करता हुआ लगातार हमारे एजुकेशन सिस्‍टम के बारे में सोच रहा हूं, स्‍टूडेंट से बात कर रहा हूं। हमारा सिस्‍टम छात्रों के साथ न्‍याय नहीं करता।

हमारे सिस्‍टम की गलती है : इसके बाद उन्‍होंने एक नीट छात्रा स्‍नेहा का सुसाइड नोट दिखाया, कहा कि स्‍नेहा डॉक्‍टर बनना चाहती थी, इनके पिता पैरेलाइज्‍ड हैं, कर्ज लिया था। लेकिन नीट पेपर लीक हो गया और उसने आत्‍महत्‍या कर ली। उन्‍होंने कहा कि स्‍नेहा की गलती नहीं थी, उसके पिता की गलती नहीं थी, आपकी नहीं थी। यह हमारे एजुकेशन सिस्‍टम की गलती है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर काम करे। हम देखें कि हमारे सिस्‍टम में कहां गलती है और उसे सुधारे मिलकर। यह रेली सिर्फ इस बारे में है।

राहुल के साथ छात्रों की गूंज : राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्‍टम के खिलाफ कोटा में आवाज उठाई और स्‍टूडेंट के साथ ही उनके परिजनों से बात कर के इसकी खामियां गिनाई और बताया कि कहां सुधार की जरूरत है। आम आदमी अपने बच्‍चों के लिए कर्ज लेकर डॉक्‍टर बनाने के लिए नीट एक्‍जाम में शामिल करता है और एक पेपर लीक उनके पूरे भविष्‍य और परिवार को बर्बाद कर देता है। इस पूरे अभियान में कोटा में नीट, यूपीएससी और अन्‍य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्‍टूडेंट ने राहुल के साथ अपनी आवाज मिलाई।

कोटा जाने से पहले क्‍या लिखा राहुल ने : बता दें कि राजस्थान के कोटा रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कोटा के लिए निकल चुका हूं पर दिल में दो नाम गूंज रहे हैं उमेश और रिया। सीकर में उमेश और देहरादून में रिया दोनों ने दोबारा नीट की परीक्षा के दबाव में अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उन्होंने आगे कहा कि 22 और 23 साल के बच्चे, जिन्हें सपनों के खुले आसमान में उड़ना था वो इस अन्यायी व्यवस्था से हार गए।

5 साल में कितनी आत्‍महत्‍याएं : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 से लेकर वर्ष 2026 के बीच NEET से जुड़े कम से कम 93 छात्र आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि साल 2025 में ऐसे मामलों की संख्या सबसे ज्यादा रही, जब कम से कम 32 छात्रों ने अपनी जान गंवाई। साल 2026 में अब तक 14 मामले सामने आने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 5 मामले 12 मई 2026 को परीक्षा रद्द होने की घोषणा के बाद दर्ज किए गए। हालांकि ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं।

कहां-कहां हुई आत्‍महत्‍याएं : रिपोर्ट्स के अनुसार NEET 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद देश के अलग-अलग राज्यों से कई छात्रों की मौत के मामले सामने आए। 14 मई को गोवा, 15 मई को उत्तर प्रदेश और दिल्ली, 16 मई को राजस्थान तथा 24 मई को कर्नाटक से ऐसे मामले रिपोर्ट किए गए। इसके बाद जून में भी कई घटनाएं सामने आईं। 4 जून को राजस्थान के दौसा निवासी अजीत मीणा की मौत की खबर आई। 13 जून को दिल्ली के पालम इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय रेनू की मौत का मामला सामने आया था। 15 जून को राजस्थान के सीकर और 16 जून को उत्तराखंड के देहरादून से भी NEET अभ्यर्थियों की मौत की खबर सामने आई हैं।

हर साल 24 लाख बच्‍चे देते हैं नीट : नीट (NEET UG) परीक्षा में हर साल लगभग 22 लाख से 24 लाख के बीच छात्र बैठते हैं। उदाहरण के लिए, परीक्षा के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल 22,79,743 छात्रों ने पंजीकरण कराया था और 22 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए थे।

कितनी खर्च होता है नीट की तैयारी में : नीट (NEET) की 1 साल की फीस आपके द्वारा चुने गए माध्यम (ऑनलाइन/ऑफलाइन कोचिंग) और संस्थान पर निर्भर करती है। आमतौर पर 1 साल के कोर्स की फीस 50,000 से 2,50,000 के बीच होती है।

ऑनलाइन कोचिंग: यह सबसे सस्ता विकल्प है, जिसकी फीस करीब 4,000 से 1,00,000 प्रति वर्ष तक होती है।
ऑफलाइन कोचिंग (रेगुलर): किसी सामान्य कोचिंग सेंटर या ब्रांच में पढ़ने का खर्च 50,000 से 1,50,000 तक होता है।
प्रमुख कोचिंग संस्थान (जैसे कोटा या आकाश): बड़े संस्थानों में फीस 1,00,000 से 2,50,000 के बीच हो सकती है (हॉस्टल का खर्च अलग से)।

सरकार के लिए बड़ा वेक-अप कॉल : कोटा में राहुल गांधी और 'जेन-जी' (Gen-Z) का यह साथ सिर्फ एक राजनीतिक संवाद नहीं, बल्कि देश की जर्जर होती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ युवाओं का एक कड़ा आक्रोश है। नीट (NEET) पेपर लीक जैसी घटनाओं ने आज की पीढ़ी के भरोसे को झकझोर कर रख दिया है। युवाओं ने नेताओं के साथ मिलकर जिस तरह शिक्षा तंत्र की कमियों का 'पोस्टमार्टम' किया है, उसने यह साफ कर दिया है कि अब देश का युवा चुप बैठने वाला नहीं है। सरकार और प्रशासन के लिए यह एक बड़ा वेक-अप कॉल है—अगर समय रहते इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित नहीं बनाया गया, तो देश के भविष्य (युवाओं) का यह असंतोष एक बड़े आंदोलन की शक्ल ले सकता है।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या जेलेंस्की ने मेलोनी को होठों पर किस करने की कोशिश की? (वीडियो)

क्या जेलेंस्की ने मेलोनी को होठों पर किस करने की कोशिश की? (वीडियो)Zelenskyy Meloni viral video: फ्रांस के इविन लेस बेंस शहर में दुनिया के सात सबसे शक्तिशाली देशों के महामंथन यानी G7 शिखर सम्मेलन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के दिग्गज नेता जहां वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने जुटे हैं, वहीं कैमरे में एक ऐसा पल कैद हो गया है जिसने कूटनीति के गलियारों में सनसनी मचा दी है।

अब स्मार्टफोन की तरह अपडेट होगा आपका Electric Scooter! OTA अपडेट से बढ़ सकती है रेंज और परफॉर्मेंस

अब स्मार्टफोन की तरह अपडेट होगा आपका Electric Scooter! OTA अपडेट से बढ़ सकती है रेंज और परफॉर्मेंसक्या आप जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर अपडेट आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज बढ़ा सकता है? जानें एथर और एम्पीयर की इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ।

Bajaj Chetak और TVS की छुट्टी करेगा Ather EL01! ₹1 लाख से कम में टचस्क्रीन डिस्प्ले और वॉइस कमांड जैसे प्रीमियम फीचर्स

Bajaj Chetak और TVS की छुट्टी करेगा Ather EL01! ₹1 लाख से कम में टचस्क्रीन डिस्प्ले और वॉइस कमांड जैसे प्रीमियम फीचर्सभारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है। प्रीमियम और स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने के लिए मशहूर कंपनी एथर एनर्जी (Ather Energy) और धाकड़ रेंज देने वाली सिंपल एनर्जी (Simple Energy) दोनों के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स लीक हो गए हैं। इंटरनेट पर Ather EL01 और Simple Energy Family Scooter के आधिकारिक डिजाइन पेटेंट लीक होने के बाद से ऑटोमोबाइल जगत में खलबली मच गई है।

मोदी-ट्रंप मुलाकात से पहले अमेरिका का बड़ा फैसला: सैन्य कमांड से हटा 'इंडो' शब्द, फिर हुआ 'US पैसिफिक कमांड'

मोदी-ट्रंप मुलाकात से पहले अमेरिका का बड़ा फैसला: सैन्य कमांड से हटा 'इंडो' शब्द, फिर हुआ 'US पैसिफिक कमांड'भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने घोषणा की है कि उसका सबसे बड़ा सैन्य कमांड 'इंडो-पैसिफिक कमांड' से 'इंडो' शब्द हटा रहा है। उसने अपना पुराना नाम 'यूएस पैसिफिक कमांड' फिर से अपनाने का फैसला किया है।

WhatsApp पर CEO बनकर ठग ने उड़ाए 10.40 करोड़ रुपए, 63 ट्रांजेक्शन में कंपनी को लगाया बड़ा चूना

WhatsApp पर CEO बनकर ठग ने उड़ाए 10.40 करोड़ रुपए, 63 ट्रांजेक्शन में कंपनी को लगाया बड़ा चूनासाइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इसमें मुंबई स्थित INOX Group के एक वरिष्ठ अकाउंट्स अधिकारी को कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनकर ठग ने 10.40 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर करा ली। आरोपी ने WhatsApp पर फर्जी पहचान बनाकर 63 अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए यह धोखाधड़ी की।

और भी वीडियो देखें

बंपर जामुन की पैदावार, सूखे का भय, क्या यह है प्रकृति की चेतावनी, आखिर क्या है सुसाइड फ्रूटिंग या बंपर क्रॉप

बंपर जामुन की पैदावार, सूखे का भय, क्या यह है प्रकृति की चेतावनी, आखिर क्या है सुसाइड फ्रूटिंग या बंपर क्रॉपमालवा में इस साल जामुन के पेड़ों पर रिकॉर्ड संख्या में फल देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि पिछले कई दशकों में उन्होंने जामुनों की इतनी अधिक पैदावार नहीं देखी। जिन पेड़ों पर पिछले साल बहुत कम फल आए थे, वे भी इस बार जामुनों से लदे नजर आ रहे हैं।

Instagram पर 4.8 लाख फॉलोअर्स: ‘Peace Dog’ आलोका की एक झलक पाने उमड़ी भीड़

Instagram पर 4.8 लाख फॉलोअर्स: ‘Peace Dog’ आलोका की एक झलक पाने उमड़ी भीड़गुरुग्राम के एक लग्जरी होटल में मंगलवार शाम कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। यहां ना कोई बॉलीवुड स्टार था, ना कोई क्रिकेटर, लेकिन फिर भी लोगों की लंबी लाइनें लगी थीं। हर कोई बस एक झलक पाना चाहता था ‘आलोका’ की — उस इंडी स्ट्रीट डॉग की, जिसने अपनी मासूमियत और सफर से दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया है।

'सपा छोड़ी तो राजनीति छोड़ दूंगा', राजभर के दावे पर सनातन पांडेय का बड़ा ऐलान

'सपा छोड़ी तो राजनीति छोड़ दूंगा', राजभर के दावे पर सनातन पांडेय का बड़ा ऐलानउत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर किए गए दावे को बलिया सांसद सनातन पांडेय ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि मैं समाजवादी पार्टी से बागी हुआ तो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लूंगा। समाजवादी पार्टी ने ही हमको सब-कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सपा से कोई अलग नहीं कर सकता है।

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी कांड, अब सर्विलांस स्टाफ रडार पर! RMO की भी खुलेगी कुंडली

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी कांड, अब सर्विलांस स्टाफ रडार पर! RMO की भी खुलेगी कुंडलीRam Mandir Donation Theft: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या में में मचे महा-हड़कंप के बीच अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक 'सर्जिकल स्ट्राइक' होने जा रहा है। आस्था के केंद्र राम मंदिर में हुए 'चढ़ावा चोरी प्रकरण' के बाद अब सरकार एक्शन मोड में है और वित्तीय पारदर्शिता के लिए सीधे मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) की नियुक्ति की तैयारी कर ली गई है।

हिमाचल के चंबा में खाई में गिरी कार, 7 की मौत

हिमाचल के चंबा में खाई में गिरी कार, 7 की मौतHimachal Pradesh Accident News : हिमाचल प्रदेश के चंबा में बुधवार रात हुए एक दिल दहला देने वाले हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। मरने वालों में सभी लोग महल गांव के बताए जा रहे हैं।

जून 2026 के 3 सस्ते स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बो

जून 2026 के 3 सस्ते स्मार्टफोन्स, 7000mAh बैटरी और गेमिंग परफॉर्मेंस का जबरदस्त कॉम्बोभारतीय स्मार्टफोन मार्केट के लिए ₹20,000 का प्राइस सेगमेंट हमेशा से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहा है। जून 2026 में यदि आप भी अपने लिए एक नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन तलाश रहे हैं, तो कन्फ्यूज होना लाजमी है। इस समय मार्केट में तीन सबसे तगड़े दावेदार—POCO M8, Realme P4x और Moto G57 Power ग्राहकों के बीच जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं।

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोन

Honor करने वाला है धमाका, आने वाला है 10,000mAh बैटरी और 10,000 Nits ब्राइटनेस वाला सस्ता स्मार्टफोनस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Honor एक बार फिर बैटरी लाइफ के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। चीन से सामने आई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 10,000mAh से अधिक क्षमता वाली बैटरी और 10,000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले के साथ एक नया स्मार्टफोन विकसित कर रही है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो यह स्मार्टफोन एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चल सकता है और तेज धूप में भी इसकी स्क्रीन आसानी से देखी जा सकेगी।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com