दौसा में पुल से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी बस, 4 लोगों की मौत

Rajasthan news in hindi : राजस्थान के दौसा में जयपुर से हरिद्वार जा रही एक बस पुल से रेलवे ट्रेक पर जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 24 अन्य घायल हुए हैं।

बताया जा रहा है कि हादसा दौसा कलेक्टरेट सर्कल के पास उस समय हुआ जब बस अनियंत्रित हो गई और पुल से नीचे रेलवे ट्रेक पर गिर गई। हादसे के बाद डीएम सहित कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

#WATCH Rajasthan: Four people died, and several injured after a bus lost its control and fell on the railway track near Dausa Collectorate Circle. All the injured have been taken to the hospital. (05/11) pic.twitter.com/Xge5qLT9My