Pune Porsche Car Accident : दादा और पिता के बाद क्यों गिरफ्तार हुई नाबालिग की मां?

Severe heat in most parts of the country : भारत में मार्च से मई के बीच भीषण गर्मी की चपेट में आए 24,849 लोगों में से 56 की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। जबकि अपुष्‍ट खबरों के अनुसार मरने वालों की संख्‍या 300 के लगभग है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र के अनुसार, इन मौतों का कारण भीषण गर्मी या 'हाइपरथर्मिया' हो सकता है।