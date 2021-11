पूनम पांडे अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार, जानिए क्या है मामला...

पूनम पांडे ने अपने पति सैम पर मारपीट का आरोप लगाया है। मुंबई पुलिस ने सैम को 8 नवंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे 3 दिन की हिरासत में भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि पूनम ने पुलिस से अपनी शिकायत में कहा है कि उनकी सैम से उनकी पहली पत्नी अलवीरा को लेकर बहस हो गई थी। तभी सैम को गुस्सा आ गया और उन्होंने पूनम की पिटाई कर दी। इस दौरान पूनम को चेहरे पर चोट आई है। अभिनेत्री अस्पताल में एडमिट हैं।

Maharashtra | Actress Poonam Pandey's husband was arrested yesterday in Mumbai after the actress complained that he assaulted her. was admitted to a hospital: Mumbai Police