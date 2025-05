शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, मुख्यमंत्री आवास के पास कर रहे थे प्रदर्शन

US House of Representatives Speaker Mike Johnson News: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान अब भारत को अमेरिका का खुला समर्थन (America will help India) मिल गया है। अमेरिका ने अब कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यूएस भारत की मदद करेगा। भारत को अमेरिकी समर्थन के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती है।